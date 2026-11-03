زرشک قرار گرفته است‌ که گیاهی کم آب‌بر و مقاوم به آفت و بیماری است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در راستای اجرای الگوی کشت، زیر کشت محصولقرار گرفته است‌ که گیاهی کم آب‌بر و مقاوم به آفت و بیماری است.

حجت صفرنژاد،افزود: کوهسرخ یکی از مناطق مستعد در کشت و تولید زرشک بویژه در اراضی شیب دار است که به طور میانگین ۲ تُن در هکتار از این محصول برداشت می‌شود.

صفرنژاد با اشاره به ویژگی‌های زیستی این گیاه تصریح کرد: زرشک به دلیل‌ مقاومت بالا و نیاز آبی بسیار ناچیز، گزینه‌ای ایده‌آل برای کشت در اراضی فقیر و شیب‌دار است. از این رو، این محصول طی چند سال اخیر به الگوی کشت شهرستان اضافه شده تا از پتانسیل بالای آن در اراضی کم‌بازده استفاده شود.

صفرنژاد با اشاره به آغاز برداشت زرشک از اواخر مهرماه تا اواسط آبان، تاکید کرد: با توجه به مزیت‌های کشت زرشک، به کشاورزان توصیه می‌شود نسبت به کشت این محصول اقدام کنند که در کنار کم آب‌بر بودن، جزء گیاهان دارویی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: در حال حاضر زرشک تولید در شهرستان و شهرستان های همجوار مصرف می‌شود و بازار بسیار خوبی دارد که در صورت شکل‌گیری زنجیره ارزش ، می‌توانیم روی صادرات نیز کار کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات ترویجی خوبی با هدف توسعه کشت محصولات کم آب‌ بر از جمله آنغوزه، زعفران، گل محمدی، زیره کوهی، آویشن و زرشک انجام شده است.