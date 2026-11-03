سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: تبادل پیام توسط میانجی‌ها مانند گذشته ادامه دارد و همزمان آمادگی برای دفاع و پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوزی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه تبادل پیام توسط میانجی‌ها مانند گذشته ادامه دارد، تاکید کرد: همزمان آمادگی برای دفاع و پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوزی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

آقای بقائی افزود: تجارب قبلی، راه را بر هرگونه خوشبینی نسبت به جدیت آمریکا در دیپلماسی می‌بندد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در عین حال، ایران هیچ فرصتی را برای استفاده از دیپلماسی برای تامین منافع و مطالبات مشروع خود، دفع شرارت دشمن و برقراری امنیت در منطقه از دست نخواهد داد.

پیشتر برخی رسانه‌ها مدعی نزدیک بودن توافق بین ایران و آمریکا شدند.