رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر گفت: ایران در جایگاهی مهم از نظر تاریخی و ژئوپلیتیک قرار دارد و آمریکا برای تثبیت نظم بین‌المللی مورد نظر خود ناگزیر است از ایران عبور کند.

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما ، موسی حقانی امروز یکشنبه در نشست مواجهه تمدنی ایران و آمریکا گفت: ۲۲۰ سال است عزم برای تجزیه ایران از سوی انگلیس و آمریکا و امثالهم در چهارچوب راهبرد کلان و تسلط بر منطقه وجود دارد، به طوری که ترامپ با صراحت می‌گوید: من به گروهک‌های تجزیه طلب سلاح دادم.

حقانی افزود: در هر سه دوره قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی تجزیه و تضعیف ایران در دستور کار دشمنان بوده با این تفاوت که قاجار مستاصل بود پهلوی وابسته و جمهوری اسلامی، مستقل.

وی گفت: برای همین است که دشمنان با اینکه ایران صاحب صنایع مادر مثل صنعت فولاد باشد مخالفند و نمی‌خواهند کشور پیشرفت کند و توانمندی در کشورمون به وجود بیاید

رئیس پژوهشکاه تاریخ معاصر تاکید کرد: متاسفانه این تلاش فرهنگی و جریانی که از دهه هفتاد به وجود آمد سعی کرد دوباره کشور را به غربزدگی دوره قاجار و پهلوی برگرداند.

وی گفت: بخش زیادی از نفوذ و انرژی رهبر شهید صرف از بین بردن این جریان در کشور شد.

حقانی تاکید کرد : غربی ها از سال ۱۹۰۷ تا به حال اسناد متعددی برای نابودی ایران امضا کرده‌اندکه مصادیق و اسناد آن موجود است.

وی افزود: جدایی یکساله آذربایجان از ایران مقدمه‌ای برای محاصره ایران و تمام کردن کار این کشور بود.

این پژوهشگر تاریخ معاصر تاکید کرد وزارت امور خارجه ما باید در دست کسانی باشد که بدانند اعتماد به این دشمنان امکان‌پذیر نیست از آمریکا و انگلیس گرفته تا فرانسوی‌ها که هیچ تفاوتی با هم ندارند..

حقانی ادامه داد: دشمنان فارغ از امور ایدئولوژیک، دشمنان ما، در نگاه عرفی هم فاقد عقل‌اند و ما صرفا بر اساس عقل عرفی هم نباید نسخه تسلیم بپیچیم در حالی که عده‌ای از روز سوم جنگ ۱۲ روزه نسخه تسلیم می‌پیچیدند.

حقانی تاکید کرد: مسائل ما با گفت‌و‌گو و دادن هسته‌ای حل نمی‌شود و اگر قرار باشد جریان فعلی سکان دیپلماسی را همچنان در دستور داشته باشد، واقعا خسارت‌های بسیاری بر دستاورد‌های ایران اسلامی وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به صحبت‌های امام شهید و نگاه ایشان به جریان غرب ادامه داد: اگر بر فرض تمام موانع برداشته شود، غرب می‌خواهد ما در نهایت در صنعت و فناوری صرفا مونتاژ کار باشیم و در تمام امور وابسته باشیم؛ در حالی که رهبر شهید جایگاه ما را در نظم نوین جهانی تثبیت کردند و ان شاءالله ما بتوانیم با ایستادگی و اقتدار آن را حفظ کنیم.