به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده ولی فقیه و استاندار خوزستان، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، سپاه حضرت ولی عصر خوزستان، فرماندهی فراجا استان، قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، ارشد و فرمانده قرارگاه نیروی زمینی ارتش در منطقه جنوب غرب کشور، منطقه سوم دریایی امام حسین نیروی دریایی سپاه، صدا و سیمای استان خوزستان ، دادگستری کل استان، دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه پیام نور خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، مدیریت حوزه‌های علمیه خوزستان، سازمان بسیج دانشجویی استان، سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان، دفتر هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات استان، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت و گاز اروندان، جمعیت دفاع از ملت فلسطین استان خوزستان و دیگر نهاد‌ها و شخصیت‌ها با صدور پیام‌های جداگانه‌ای مردم بصیر استان را به حضور حماسی در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.

مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کلانشهر اهواز، فردا ساعت ۹ صبح از مقابل پارک شهربازی واقع در بلوار آیت الله بهبهانی به سمت چهارراه آبادان برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از ۷۰ نقطه استان برگزار می‌شود.