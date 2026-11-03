سید امیر بصام، کارآفرین ایرانی پس از ۳۵ سال فعالیت عمرانی در نیوزیلند، شهر مقدس قم را برای راه‌اندازی یک گروه ساختمانی برگزید تا با تلفیق معماری اسلامی-ایرانی و فناوری‌های نوین، ضمن اشتغال‌آفرینی برای بیش از ۲ هزار نفر، گامی مؤثر در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها بردارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، بازگشت به سرزمین مادری، این‌بار با کوله‌باری از تجربه و تخصص؛ این داستان کارآفرینی است که پس از سال‌ها زندگی و فعالیت حرفه‌ای در نیوزیلند، تصمیم گرفت دانش و اندوخته‌های خود را در صنعت ساختمان ایران به کار گیرد.

سید امیر بصام پس از سال‌ها تلاش در زمینه ساخت مسکن و پروژه‌های عمرانی در خارج از کشور، در پی تصمیمی خانوادگی برای تربیت فرزندانش در فضای معنوی ایران، به کشور بازگشت.

وی شهر مقدس قم را به‌عنوان پایگاه فعالیت‌های حرفه‌ای خود برگزید و با تأسیس گروه ساختمانی «سماسازان مسکن»، تلاش کرد تجربه‌های بین‌المللی خود را در خدمت توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور قرار دهد.

حاصل فعالیت این مجموعه تاکنون اجرای بیش از ۷۰ طرح بزرگ صنعتی، مسکونی، تجاری، اداری و مذهبی در سراسر کشور بوده و هم‌اکنون نیز حدود ۲۰ طرح کلان در شهر‌های مختلف، به‌ویژه مشهد و مناطق شمالی کشور، در دست اجرا دارد که زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲ هزار نفر را فراهم کرده است.

تمرکز بر معماری اصیل اسلامی و ایرانی، بهره‌گیری از مصالح مرغوب، افزایش دوام سازه‌ها و استفاده از فناوری‌های روز برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از مهم‌ترین رویکرد‌های این گروه ساختمانی است؛ نوآوری‌هایی که به گفته مدیران مجموعه، توانسته است مصرف انرژی را در پروژه‌های اجراشده تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهد.