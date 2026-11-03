به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی طبق این اطلاعیه به دلیل تعمیرات و تزریق گاز به خطوط لوله شبکه گاز جدید الاحداث، جریان شبکه گاز طبیعی مشترکان برخی از مناطق فاز ۳ شهر سهند شامل مجتمع‌های مسکونی مهر ثامن، مهدیس، گلدیس، صبا، مرجان، یاسمن، نرگس، پیوند، الزهرا، بهار، سلوا، یلدا، شمس، کاج و مجتمع‌های تجاری و آموزشی واقع در حدفاصل مجتمع باران تا مجتمع الزهرا فردا چهارشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۸ تا ۱۵ قطع خواهد شد.