رویداد کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب در جنگ رمضان، با حضور اساتید، دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام درآستانه سیزده آبان روز دانش‌آموز و روز ملی استکبار ستیزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در این مراسم با گرامی‌داشت یاد شهدای دانشجو و دانش‌آموز و کودکان شهید، کاشت درخت را عمل صالح و یادگاری ماندگار برای آیندگان دانست و گفت: در گفتمان اسلامی، محل تحصیل و تعلیم و تربیت یک مکان مقدس است و این تقدس تنها به آموزش و پژوهش محدود نمی‌شود، بلکه به فضای فیزیکی دانشگاه نیز تسری پیدا می‌کند.

دکتر افتخاری با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست دانشگاه گفت: همان‌گونه که در اماکن مقدس نسبت به پاکیزگی و حفظ حرمت آن حساس هستیم، باید در دانشگاه نیز نسبت به فضای سبز، چمن‌ها، درختان و پاکیزگی محیط توجه جدی داشته باشیم. حفظ محیط زیست دانشگاه باید به یک فرهنگ تبدیل شود و در این زمینه دانشجویان، استادان و کارمندان می‌توانند با تشکیل گروه‌های داوطلبانه، در نگهداری و بهره‌وری بهتر فضای سبز مشارکت کنند.

رئیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در پایان با اشاره به جایگاه والای شهدا، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان شهید، تصریح کرد: کاشت این نهال‌ها به یاد این عزیزان، پیوندی میان فرهنگ ایثار و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ایجاد می‌کند و امید است در سال‌های آینده، درختان تنومند این مسیر یادگار مراسم امروز باشند.