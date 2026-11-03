کتاب «سجده بر موج‌ها»، روایتگر زندگی‌نامه نوجوان شهید سید مصطفی خادمی و اثر تازه حوزه ادبیات پایداری، در نشستی تخصصی با حضور اهالی فرهنگ و رسانه در قم نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مراسم نقد و بررسی کتاب «سجده بر موج‌ها»، اثر تازه‌ای در حوزه ادبیات دفاع مقدس، با حضور جمعی از نویسندگان و اهالی فرهنگ برگزار شد.

سارا تقی‌زاده، نویسنده اثر، این کتاب را نخستین تجربه نویسندگی خود برشمرد و گفت: قهرمان این داستان، نوجوان ۱۷ ساله‌ای از شهر قم است که برای دفاع از کشور عازم جبهه‌های حق علیه باطل شده است.

به گفته وی، بهره‌گیری از روایت موازی با محوریت دختری جوان که در پی بحران‌های روحی، با مطالعه زندگی‌نامه شهید سید مصطفی خادمی تحولی در زندگی‌اش ایجاد می‌شود، از ویژگی‌های ساختاری این کتاب به شمار می‌رود.

کتاب «سجده بر موج‌ها» اثری تلفیقی است که روایتی مستند را با نگاهی داستانی در هم آمیخته و به همت مدیریت تولیدات کنگره شهدای استان قم و انتشارات کتاب مسجد مقدس جمکران روانه بازار نشر شده است.