به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ۱۰۰نفر از مردم استان کرمان که تاکنون توفیق تشرف به حرم علی ابن موسی الرضا (ع) را نداشتند در قالب کاروان زیارتی از شهرستان‌های کرمان، ارزوئیه، کهنوج، جیرفت... به مشهد مقدس اعزام شدند.

حجت الاسلام جلالی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: ۱۰۰نفر از هم استان‌ها که تاکنون جهت زیارت به مشهد مقدس، مشرف نشده‌اند با همکاری کانون خادمیاران رضوی استان کرمان به مدت ۴روز به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی گفت: خیران نیک اندیش با نیت اعزام زائراولی‌ها به مشهد مقدس هزینه اعزام این گروه را تقبل کرده‌اند.

وی گفت: سازمان امور اوقاف و امور خیریه این آمادگی را دارد با همکاری خیرین نسبت به اقدام زائر اولین به مشهد مقدس اقدام نماید.