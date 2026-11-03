تیم والیبال صنایع غذایی گل‌ها تفرش در سالن هفتم تیر این شهرستان، با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب تیم استقلال بجنورد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عصر ۱۱ آبان بازی دو تیم والیبال صنایع گلها از تفرش و استقلال بجنورد در سالن هفتم تیر شهرستان تفرش با حضور مسئولین و ورزش دوستان برگزار شد.

تیم والیبال صنایع غذایی گل‌ها تفرش، در نخستین بازی خانگی خود در رقابت‌های لیگ یک والیبال کشور، با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب تیم استقلال بجنورد شد.

این مسابقه که در شهرستان تفرش برگزار شد، برای تیم میزبان تجربه‌ای دشوار بود. تیم استقلال بجنورد با تسلط بر جریان بازی و بهره‌گیری از نقاط ضعف تیم گل‌ها، توانست در تمامی ست‌ها پیروز شده و بدون دریافت حتی یک ست، پیروزی قاطع خود را در ورزشگاه تفرش رقم بزند.

این شکست در اولین بازی خانگی، نشان‌دهنده نیازاین بود تیم صنایع غذایی گل‌ها به بازنگری در برنامه‌های فنی و آمادگی جسمانی برای ادامه رقابت‌های فشرده لیگ یک است.