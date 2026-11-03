به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز (۱۲ آبان ۱۴۰۵) هیئت عالی نظارت که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه و همچنین دکتر سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونین وزارت نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گزارش ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در گزارش بررسی کمیسیون‎ زیربنایی و تولیدی مجمع در خصوص اجرای سیاست‌های کلی انرژی با اشاره به وظیفه هیئت عالی نظارت در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به میزان تولید، انتقال و شدت مصرف، نفت، گاز، نفتگاز، برق و همچنین عوامل داخلی و خارجی موثر بر آن مورد پرداخته شده است. توجه به ارزش ذاتی منابع انرژی و تناسب قیمت‌گذاری و عرضه فراورده‌ها و همچنین رعایت صیانت در استخراج و بهره‌برداری و اصلاح الگوی مصرف از دیگر محور‌های این گزارش بود.

شایان ذکر است سیاست‌های کلی انرژی در سال ۱۳۷۹ ابلاغ شده و علاوه بر آن محور‌های بهینه‌سازی و اصلاح مصرف انرژی در بند‌های سیاست‌های کلی پنج ساله ششم و هفتم لحاظ شده است.

ادامه این بررسی به جلسه آینده هیئت عالی نظارت موکول شد. گزارش بررسی‌های هیئت عالی نظارت در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام، به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد. سال ۱۴۰۴ نیز نتایج ارزیابی هیئت عالی نظارت در موضوع اجرای سیاست‌های کلی انرژی به محضر رهبر شهید انقلاب تقدیم شده بود.