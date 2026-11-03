به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نیروگاه شهید رجایی با ظرفیت تولید ۲۰۴۲ مگاوات، تأمین حدود ۳.۵ درصد از برق شبکه سراسری کشور را بر عهده دارد و تولید آن در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

از مجموع ۱۷ برنامه تعمیراتی تعریف‌شده در این دوره، ۹ برنامه مربوط به تعمیرات سنگین و اساسی است که امسال ۱۲ روز زودتر از برنامه سال گذشته آغاز شده و در جریان آن بیش از ۲۲ هزار فعالیت در حوزه‌های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق انجام شده است.

به گفته مدیران نیروگاه، علاوه بر ثبت رکورد ملی در تعمیرات اساسی واحد ۲ بخار و تست‌های استاتور و روتور با دانش بومی، روتور واحد نیز در مدت زمان کوتاه ۱۷ روز دمونتاژ شد.

در بخش سیکل ترکیبی نیز با وجود پیش‌بینی برنامه ۹۰ روزه، تیم‌های فنی با هدف‌گذاری ۷۵ روزه، بسیار فراتر از جدول زمانی پیش می‌روند.