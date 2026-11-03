آمادگی مردم سیستان و بلوچستان برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان

فردا سیزده آبان مردم سیستان و بلوچستان از شیعه و سنی، زن و مرد، پیر و جوان و دانش‌آموز و دانشجو، در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که دفاع از عزت، امنیت، استقلال و سربلندی ایران، آرمانی مشترک و فراتر از هرگونه تفاوت قومی و مذهبی است.