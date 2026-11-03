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فردا سیزده آبان مردم سیستان و بلوچستان از شیعه و سنی، زن و مرد، پیر و جوان و دانشآموز و دانشجو، در کنار یکدیگر نشان میدهند که دفاع از عزت، امنیت، استقلال و سربلندی ایران، آرمانی مشترک و فراتر از هرگونه تفاوت قومی و مذهبی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در ابراز انزجار از شرارتهای بی پایان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار در منطقه خاورمیانه و کشور عزیزمان ایران، اقشار مختلف مردم در جای جای استان آمادگی خود را برای شرکت در مراسم دشمن شکن سیزدهم آبان ماه اعلام کردند.