رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، با تشریح سهم مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور، از تحصیل حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس خبر داد و بر ضرورت نظارت بر روند تعیین شهریه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد محمودزاده امروز در برنامه صف اول شبکه خبر ، در گفت‌وگویی با محوریت آموزش باکیفیت و عدالت آموزشی، جایگاه مدارس غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت و سازوکار نظارت بر شهریه این مدارس، ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان، درباره برنامه‌های آموزش و پرورش برای تبیین مناسبت‌های تاریخی و همچنین وضعیت مدارس غیردولتی توضیحاتی ارائه کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی در ۱۳ آبان افزود : تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در پی افشاگری ایشان درباره کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ مقابل دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه رویداد مهمی هستند که این روز را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرده‌اند.

وی انتقال مفاهیم تاریخی و ارزش‌های مرتبط با این مناسبت‌ها به نسل جدید را از وظایف آموزش و پرورش دانست و گفت: بخشی از این مأموریت از طریق کتاب‌های درسی و متناسب با دوره‌های تحصیلی مختلف و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوشتاری، دیداری، شنیداری و هنری دنبال می‌شود و بخش دیگری نیز در قالب برنامه‌های فرهنگی، پویش‌ها و فعالیت‌های مناسبتی در مدارس اجرا می‌شود.

محمودزاده با اشاره به تولید بسته‌های آموزشی و کتاب‌های جدید در این زمینه افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز بسته‌های محتوایی جدیدی تهیه و به‌صورت رایگان در اختیار مدارس سراسر کشور قرار گرفت تا دانش‌آموزان با ابعاد تاریخی و تحولات مرتبط با این موضوعات آشنا شوند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و نمایشگاهی دانش‌آموزان در آستانه ۱۳ آبان، از برگزاری برنامه‌های تبیینی و روایتگری در استان‌های مختلف خبر داد و حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را از دیگر برنامه‌های این مناسبت عنوان کرد.

تحصیل ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی

محمودزاده با تشریح وضعیت مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور گفت : بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و نزدیک به ۱۶ درصد مدارس کشور نیز در این گروه قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند و در کنار آنها نزدیک به ۱۷ هزار مرکز آموزشی و خدمات مکمل، از جمله مراکز کنکور، کلاس‌های تقویتی، آموزشگاه‌های زبان و مراکز آزمون نیز فعال هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، گفت: علاوه بر این جمعیت، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به‌عنوان فراگیر در مراکز آموزشی و آموزشگاه‌های مکمل فعالیت دارند که خدمات این مراکز به دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود.

وی افزود : در مجموع حدود ۲۱۰ هزار نفر از همکاران آموزشی در مدارس غیردولتی مشغول به فعالیت هستند.

تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس ضوابط قانونی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش شهریه مدارس غیردولتی و نحوه نظارت بر آن، گفت: تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس سازوکار و شاخص‌های مشخص قانونی انجام می‌شود و این‌گونه نیست که هر مدرسه بتواند به‌صورت مستقل و بدون ضابطه، هر میزان افزایشی را برای شهریه خود اعمال کند.

محمودزاده با اشاره به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی افزود: بر اساس ماده ۱۵، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر در تعیین شهریه مشخص شده و میزان افزایش شهریه با توجه به این شاخص‌ها و نسبت به سال قبل بررسی می‌شود.

وی گفت: مطابق ماده ۱۶ نیز فرآیند تصویب شهریه پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب که مدرسه پیشنهاد شهریه خود را ارائه می‌کند و منطقه آموزش و پرورش نیز با بررسی پیشنهاد و در نظر گرفتن ضوابط مربوط، نسبت به بررسی، تصویب یا بازنگری آن اقدام می‌کند.

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