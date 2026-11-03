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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون اقتصادی استاندار، در بازدید از واحدهای مرغداری و صنعتی کردکوی از تامین و ذخیره سوخت جایگزین و نهادههای استان خبر داد.
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مدیر کل امور مالیاتی استان از اجرای طرح نشان دار کردن مالیات در استان خبر داد و گفت: صاحبان مشاغل و اصناف برای نشان دار کردن مالیات تا پایان آبان فرصت دارند.
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با هدف ارتقای آمادگی و تاب آوری دانش آموزان، در مواجه با بحرانها و بلایای طبیعی، مانور پدافند غیرعامل در دبیرستان شبانه روزی پسرانه عشایری امام خمینی شهرستان مراوه تپه برگزار شد.
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آسفالت معابر سیمین شهر با بیش از ۴۰ میلیارد تومان اجرا شد.
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کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی در روستای دوره آموزشی برپا کردند و کشاورزان و باغداران این روستا از آموزشهای لازم برای افزایش کیفیت محصولات بهرهمند شدند.
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دانش آموزان بخش گلدشت سیمین شهر روز آزمایشگاه را گرامی داشتند.