به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بخش‌هایی از این پیام آمده است:

تسخیر لانه جاسوسی بدون شک غرورانگیزترین حرکت در راستای آزادی‌خواهی، یادآور واقعه‌ای تاثیرگذار در روند پیروزی‌های انقلاب اسلامی و نشان‌دهنده ماهیت ضد استکباری نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن، آحاد ملت ایران به شمار می‌روند که طی آن، فرزندان انقلاب اسلامی به فرموده امام (ره)، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول را به وجود آوردند.

بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در حقیقت اعلام انزجار مردم انقلابی ایران از حرکت سلطه‌جویانه غرب، پاسداشت آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و افتخار به استقلال و عزتی است که حاصل قطع رابطه با کشور متخاصم آمریکا است.

راهپیمایی امسال به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی، فرصتی مناسب برای اعلام انزجار به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در نوار غزه می‌باشد، از این رو بر همگان واجب است تا با حضور پررنگ خود و برآوردن مشت‌های گره کرده، پاسخ قاطعی به جنایات وحشیانه و ظالمانه این رژیم جعلی دهند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و راه شهدای انقلاب اسلامی، فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان را خدمت خانواده معظم شهداء، ایثارگران و ملت شریف ایران اسلامی تبریک عرض نموده و عزت، اقتدار و توفیقات روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمود‌های مقام عظمای ولایت از درگاه خداوند منان مسئلت می‌نمایم.