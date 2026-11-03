وزیر امور خارجه روسیه، گفت: مناقشه خلیج‌فارس، راه‌حلی جز روند دیپلماتیک ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه ایکس خبرگزاری آر تی : سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: اوضاع خاورمیانه نشان داد که کشور‌های فرامنطقه‌ای و پایگاه‌های نظامی آنها در منطقه نه تنها تضمینی برای جلوگیری از اقدام نظامی نیستند، بلکه خود آن را تحریک می‌کنند.

لاوروف در ادامه افزود : مناقشه خلیج‌فارس، راه‌حلی جز روند دیپلماتیک ندارد، غرب به دنبال ناتوی آسیایی است.

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، علت اصلی مناقشه کنونی در خلیج‌فارس را تهاجم نظامی آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران دانست و تأکید کرد: حل‌وفصل این مناقشه راه‌حلی جز روند جامع سیاسی و دیپلماتیک ندارد.