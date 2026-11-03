در آستانه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، مسئولان، نهاد‌ها و اقشار مختلف استان ایلام با صدور پیام‌ها و بیانیه‌های جداگانه، مردم را به حضور گسترده و حماسی در این مراسم دعوت کردند.

این به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار ایلام، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، در پیام‌های جداگانه، مردم ولایتمدار ایلام را به حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.

در این پیام‌ها، ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر عنوان شده و بر ضرورت حضور آگاهانه مردم در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شده است.

همچنین احزاب و تشکل‌های سیاسی، دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان، سپاه امیرالمؤمنین (ع)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه، طلاب و روحانیون، فرمانداران و بخشداران، اقشار مختلف بسیج، خانواده‌های معظم شهدا و جامعه ایثارگری، دادگستری کل استان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و نهاد‌های انقلابی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های مذهبی، فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان، اصحاب رسانه، اصناف و بازاریان، جامعه ورزشی، اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا، جامعه عشایری و کارگری، هنرمندان، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب نیز در بیانیه‌های جداگانه، از مردم استان برای حضور گسترده در راهپیمایی فردا دعوت کردند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان فردا با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار می‌شود و انتظار می‌رود مردم استان با حضوری پرشور، بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و استکبارستیزی را به نمایش بگذارند.