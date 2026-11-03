به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ رمضان‌نژاد گفت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی از ورود یک دستگاه لودر قاچاق به شهرستان سیرجان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری پلیس امنیت عمومی، در کیلومتر ۵ محور سیرجان – بندرعباس یک دستگاه لودر فاقد مجوز و بدون اجرای تشریفات گمرکی را که بر یک کامیون کمرشکن حمل می‌شد، شناسایی و کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد: پس از بررسی‌های فنی و استعلام از گمرک مشخص شد شماره موتور، بدنه و مدارک ارائه‌شده از سوی راننده کامیون جعلی و لودر مکشوفه قاچاق است.

سرهنگ رمضان‌نژاد در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و ارسال آن به دستگاه قضایی برای سیر مراحل قانونی، خاطرنشان کرد: ارزش این وسیله نقلیه بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.