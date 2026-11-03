کشف لودر قاچاق ۳۰۰ میلیارد ریالی در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف یک دستگاه لودر قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ رمضاننژاد گفت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی از ورود یک دستگاه لودر قاچاق به شهرستان سیرجان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری پلیس امنیت عمومی، در کیلومتر ۵ محور سیرجان – بندرعباس یک دستگاه لودر فاقد مجوز و بدون اجرای تشریفات گمرکی را که بر یک کامیون کمرشکن حمل میشد، شناسایی و کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد: پس از بررسیهای فنی و استعلام از گمرک مشخص شد شماره موتور، بدنه و مدارک ارائهشده از سوی راننده کامیون جعلی و لودر مکشوفه قاچاق است.
سرهنگ رمضاننژاد در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و ارسال آن به دستگاه قضایی برای سیر مراحل قانونی، خاطرنشان کرد: ارزش این وسیله نقلیه بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.