کارشناس هواشناسی لرستان درباره مخاطرات احتمالی سامانه بارشی جدید هشدار داد و گفت: فعالیت این سامانه از بعدازظهر فردا ۱۳ آبان آغاز و تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم با اعلام هشدار هواشناسی سطح زرد گفت: بر اساس نقشه و الگو‌های هواشناسی، سامانه بارشی جدید از بعدازظهر فردا چهارشنبه ۱۳ آبان وارد جو استان می‌شود و تا روز یکشنبه هفته آینده فعال خواهد بود.

وی افزود: رگبار باران، رعدوبرق، احتمال وقوع تگرگ و صاعقه، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق احتمال خیزش گردوغبار از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده در این مدت است.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در نواحی کوهستانی نیز احتمال وقوع رگبار‌های بارشی قابل پیش بینی است که توصیه می‌شود از انجام سفر‌های غیرضروری برون‌شهری و فعالیت‌های کوهنوردی و اسکان یا توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری شود.

محمدی مقدم، اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر عمومی، کاهش میدان دید، آسیب به محصولات کشاورزی و برخی سازه‌ها و همچنین شکستن شاخه درختان کهنسال را از جمله پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت خودداری از جابجایی عشایر و چرای دام در مناطق پرخطر، پاکسازی کانال‌ها و مسیر‌های عبور آب، آمادگی دستگاه‌های امدادی و شهرداری‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارات احتمالی تاکید کرد.

محمدی مقدم از کشاورزان و باغداران خواست با تتوجه به شراییط جوی، برای برداشت محصولات زراعی و باغی اقدام کنند.