\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0632\u0648\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0631\u06cc\u0634\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642\u060c \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645\u060c \u062a\u0648\u0627\u0636\u0639\u060c \u06af\u0630\u0634\u062a \u0648 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n \n