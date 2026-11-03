به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی در این همایش با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه شورا‌های حل اختلاف گفت: استان اصفهان در این حوزه بعنوان استان پیشرو قلمداد می‌شود.

وی افزود: در بحث پرونده‌های قصاص حدود ۸۰ پرونده‌ی قصاص در این ۶ ماه گذشته به صلح و سازش ختم شده است.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد زیادی از زندانیان در اصفهان با اخذ رضایت از شکات آزاد شدند افزود: در صددیم که بتوانیم امورات مردم را از طریق غیرقضایی حل کنیم.

در این مراسم ضمن تحلیف ۱۵ نفر از میانجی گران دادگستری؛ از افراد موفق در حوزه صلح و سازش اصفهان تجلیل شد.