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همایش توسعه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی استان اصفهان با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی؛ معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی در این همایش با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه شوراهای حل اختلاف گفت: استان اصفهان در این حوزه بعنوان استان پیشرو قلمداد میشود.
وی افزود: در بحث پروندههای قصاص حدود ۸۰ پروندهی قصاص در این ۶ ماه گذشته به صلح و سازش ختم شده است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد زیادی از زندانیان در اصفهان با اخذ رضایت از شکات آزاد شدند افزود: در صددیم که بتوانیم امورات مردم را از طریق غیرقضایی حل کنیم.
در این مراسم ضمن تحلیف ۱۵ نفر از میانجی گران دادگستری؛ از افراد موفق در حوزه صلح و سازش اصفهان تجلیل شد.