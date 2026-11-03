در آستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه با استکبار جهانی، مردم بر لزوم حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با توجه به تقابل مستقیم با دشمن تأکید کرده و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب را گرامی داشتند.

شب های روشن قم به پله دویست و چهل و هفتم رسید؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، روز تسخیر مکان موسوم به سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام بود که به فرموده امام راحل، «انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول» لقب گرفت؛ چرا که اسناد به‌دست‌آمده نشان داد این محل پایگاهی برای جاسوسی و توطئه علیه استقلال ملت ایران بوده است.

امسال نیز با توجه به شرایط حساس تقابل مستقیم با آمریکا، حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان اهمیت دوچندانی یافته و پیامی محکم در دفاع از آرمان‌های مقاومت و استکبارستیزی به شمار می‌رود.

در این میان، یادآوری جنایات فراموش‌ناشدنی آمریکا، از جمله فاجعه حمله به مدرسه میناب و سکوت مدعیان حقوق بشر، گواهی بر ماهیت ضدانسانی این رژیم است و ملت ایران همچنان خواستار ایستادگی قاطع در برابر توطئه‌های استکبار جهانی است.