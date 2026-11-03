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همزمان با هفته بسیج دانشآموزی، دانشآموزان دبیرستان شهید جمیل شهسواری سنندج با کاشت نهال، بر ضرورت حفاظت از طبیعت و توسعه فضای سبز تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دانشآموزان دبیرستان شهید جمیل شهسواری سنندج در گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی با کاشت نهال، در توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی مشارکت کردند.
این برنامه با هدف نهادینهکردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نسل نوجوان برگزار شد.
ششم تا چهاردهم آبان، هفته بسیج دانشآموزی نامگذاری شده است.