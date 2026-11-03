به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، غیور مردان مسلمان کرد در مهاباد با حضورگسترده در رزمایش جانفدایان ایران، با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت و اعلام کردند تا پای جان برای دفاع از امنیت و اقتدار کشور آماده‌اند. رزمایشی که با حضورپرشور مردم، طوایف و عشایر به ویژه عشایرغیور منگور در مهاباد برگزار شد.

شرکت کنندگان در این رزمایش اعلام کردند؛ هستیم پای عهدی که بستیم. رزمایش جان فدایان ایران جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ولایت و تجلی اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی است و موجب امیدبخشی به رزمندگان اسلام و ناامیدی استکبار جهانی و ایادی خودفروخته آنان خواهد شد.