اهداء اعضاء جوان مرگ مغزی کهگیلویه و بویراحمدی به ۵ بیمار
اعضاء جوان بیمار مرگ مغزی کهگیلویه و بویراحمدی به بیماران نیازمند اهداء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عرشیا افشنگی جوان کهگیلویه و بویراحمد در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از تایید مرگ مغزی توسط تیم پزشکی و رضایت خانواده اعضاء یدنش به بیماران نیازمند اهدا شد. به گفته پایمرد مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای استان قلب، کبد و کلیه های مرحوم افشنگی در بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند اهدا شد.