به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عرشیا افشنگی جوان کهگیلویه و بویراحمد در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از تایید مرگ مغزی توسط تیم پزشکی و رضایت خانواده اعضاء یدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گفته پایمرد مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای استان قلب، کبد و کلیه های مرحوم افشنگی در بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند اهدا شد.