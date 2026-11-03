مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعات شبانه ، با حضور در خیابان‌ها، حمایت خود را از ایران اسلامی، رهبری و نیروهای مسلح اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعات شبانه ، با حضور در خیابان‌ها و سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر حمایت و همراهی خود را با ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.

این تجمعات با حال‌وهوای ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همراه بود و شرکت‌کنندگان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی و حضور پررنگ در صحنه تأکید کردند.

مردم همچنین با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، حمایت خود را از رهبری و نیروهای مسلح اعلام کردند و برایستادگی در برابر تهدیدها تأکید داشتند.