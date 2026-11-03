به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با ورود دستگاه‌های پیشرفته جمع‌آوری و بسته‌بندی بقایای گیاهی به مزارع شهرستان مرودشت، بساط آتش‌زدن کاه و کلش به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی و اقتصادی برچیده شد، روشی که ضمن حفاظت از حیات خاک، ثروت ازدست‌رفته کشاورزان را به چرخه تولید بازمی‌گرداند.

بسیاری از کشاورزان پس از برداشت محصول، به دلیل فاصله زمانی کوتاه تا کشت بعدی، آسان‌ترین راه یعنی آتش زدن کاه و کلش را انتخاب می‌کنند که این اقدام علاوه‌بر ایجاد آلودگی شدید هوا و دشوار کردن تنفس برای شهروندان و رهگذران، ساختار فیزیکی و بیولوژیک خاک زراعی را به شدت تخریب می‌کند.

به گفته کارشناسان، در هر سانتی‌متر مربع از خاک سالم، میلیون‌ها میکروارگانیسم مفید وجود دارد که آتش‌سوزی، این سرمایه حیاتی را نابود کرده و خاک را فقیر می‌سازد؛ مسئله‌ای که در کشت‌های بعدی، نیاز به مصرف آب و کود‌های شیمیایی را به شدت افزایش می‌دهد، این در حالی است که کاه و کلش به‌عنوان یک محصول ارزشمند در صنایعی، چون تولید نئوپان، چسب، صنایع غذایی و تأمین خوراک دام کاربرد دارد.

سالانه بیش از چهار میلیون تن بقایای گیاهی در استان فارس تولید می‌شود که بخش عمده آن متأسفانه با آتش‌زدن یا ضایعات، از چرخه اقتصاد خارج می‌گردد.

شهرستان مرودشت که پیش‌تر به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی آتش‌زدن بقایای گیاهی در کشور شناخته می‌شد، اکنون شاهد یک تغییر رویکرد بزرگ است.

برای نخستین بار در این منطقه، دستگاهی پیشرفته اقدام به جمع‌آوری و بسته‌بندی مکانیزه کاه و کلش برنج کرده است، این دستگاه قادر است روزانه بقایای گیاهی ۱۵ هکتار از اراضی را جمع‌آوری کرده و در بسته‌های بزرگ و مدور (رول) آماده حمل و نقل کند.

اجرای این روش کارآمد، ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ باروری خاک، منبع درآمد و ثروت جدیدی را برای کشاورزان منطقه به همراه داشته است.