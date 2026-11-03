به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه قدس گیلان در پیامی به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله سیزدهم آبان، با یادآوری ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر استکبار، گفت: ۱۳ آبان، میدان نمایش وحدت ملی و دشمن‌شکنی ملت انقلابی ایران است.

سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جبهه مقاومت و شهدای دو جنگ تحمیلی، سیزدهم آبان را روزی خواند که ملت ایران با ایمان، بصیرت و اراده‌ای پولادین، در برابر جبهه کفر و استکبار جهانی ایستاد و ثابت کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده آزادگی و استقلال‌خواهی این ملت را در هم بشکند.

وی با اشاره به سه واقعه سرنوشت‌ساز ۱۳ آبان، افزود: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به جرم دفاع از عزت و حاکمیت ملی در برابر قانون ننگین کاپیتولاسیون، به شهادت رسیدن دانش‌آموزان مظلوم در سال ۱۳۵۷ به دست عوامل رژیم ستم‌شاهی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه برگ زرین از کتاب مقاومت ملت ایران است که هر یک، سندی بر دشمنی دیرینه استکبار با این سرزمین آزاده به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه دشمنی استکبار هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، افزود: جنایت‌های اخیر جبهه آمریکایی- صهیونیستی، از جنگ تحمیلی و تجاوز به خاک ایران اسلامی تا به شهادت رساندن دانشمندان، فرماندهان و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، و همچنین شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، برگ خونین دیگری بر پرونده سیاه استکبار جهانی اضافه کرد.

سردار دامغانی با اشاره به اینکه ۱۳آبان، میدان ایستادگی ملت ایران بر قله عزت و استقلال است، افزود: جنایت استکبار عزم ملی را برای پاسداری از استقلال و عزت کشور استوارتر ساخت.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران بیش از هشت ماه با حضور پرشور در اجتماعات مردمی، خونخواهی رهبر شهید را فریاد زد و با ولی امر مسلمین بیعت کرد، گفت: ۱۳ آبان امسال، میدان نمایش وحدت ملی و دشمن‌شکنی ملت انقلابی ایران است؛ روزی که هر شهروند با حضورش، پاسخی کوبنده به زیاده‌خواهی شیطان بزرگ و هم‌پیمانانش می‌دهد و میثاق دوباره‌ای با شهیدان می‌بندد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه ۱۳ آبان، روز فریاد غیرت ایرانی بر چهره استکبار جهانی است، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان گیلان و همه اقشار مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران دعوت کرد تا با حضور آگاهانه، پرشور و دشمن‌شکن در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، بار دیگر پیام مقاومت، وحدت و وفاداری به آرمان‌های شهیدان را به گوش جهانیان برسانند و صحنه‌ای ماندگار از همبستگی ملی و استکبارستیزی خلق کنند.