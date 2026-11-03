به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در پایان مسابقات، تیم حوزه ستادی وزارت نیرو مقام نخست، تیم صنعت آب و برق کرمان مقام دوم و تیم صنعت آب و برق خراسان رضوی مقام سوم را کسب کردند.

جواد مرادی دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در این مراسم گفت: در این دوره از مسابقات ۸۷۲ ورزشکار در قالب ۲۱ تیم از ۱۸ استان کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان رقابت کردند.

استاندار همدان هم در این مراسم گفت: همدان از ظرفیت‌های مطلوب ورزشی برخوردار است و میزبانی مسابقات ملی می‌تواند علاوه بر شناسایی استعداد‌ها و توسعه ورزش قهرمانی، به رونق گردشگری ورزشی استان کمک کند.

حمید ملانوری شمسی افزود: توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی و برگزاری رقابت‌های مختلف، نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت جسمی و روحی مردم دارد.