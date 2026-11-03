به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از دستگیری ۲ سارق کابل مخابراتی با ۲۵ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محسن رضایی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت تجهیزات زیرساختی در سطح شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ علوی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، دو سارق که با پوشش یکی از ادارات خدمات‌رسان اقدام به سرقت کابل برق، سیم مخابراتی و جعبه تقسیم مخابراتی می‌کردند، شناسایی و با عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۵ فقره سرقت بیان داشت: در ادامه تحقیقات، یک نفر مال‌خر نیز شناسایی و دستگیر شد و بخش قابل‌توجهی از اموال مسروقه از مخفیگاه آنها کشف و ضبط گردید.

او با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان و مخلان امنیت عمومی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند و از شهروندان عزیز تقاضا دارم هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.