\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u061b\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u062b\u0627\u0631\u0650 \u06f6\u06f0\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0648\u0634 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0631\u06af \u0628\u0647\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0631\u062c\u0646\u062f \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f.\n