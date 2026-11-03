به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حاجیه‌خانم مهروبه هادی ورزقان پس از سال‌ها صبر و فراق امروز به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند و همسر شهیدش پیوست و پیکرش با حضور مردم و مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید بختیار حاجی‌زاده در سال ۱۳۶۵ در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو و پدرش، شهید حسین حاجی‌زاده در سال ۱۳۶۶ در عملیات بیت‌المقدس ۲ در منطقه ماووت به شهادت رسیدند.

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی، در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این بانوی صبور، از سال‌ها استقامت و وفاداری وی به آرمان‌های شهدا تجلیل کرد و برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با شهیدانش را مسئلت کرد.