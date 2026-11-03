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همسر بسیجی شهید حسین حاجی زاده و مادر پاسدار شهید بختیار حاجی زاده از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در ورزقان بعد از ۹۰ سال زندگی شرافتمندانه امروز دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حاجیهخانم مهروبه هادی ورزقان پس از سالها صبر و فراق امروز به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند و همسر شهیدش پیوست و پیکرش با حضور مردم و مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد.
شهید بختیار حاجیزاده در سال ۱۳۶۵ در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو و پدرش، شهید حسین حاجیزاده در سال ۱۳۶۶ در عملیات بیتالمقدس ۲ در منطقه ماووت به شهادت رسیدند.
علیاکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی، در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این بانوی صبور، از سالها استقامت و وفاداری وی به آرمانهای شهدا تجلیل کرد و برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با شهیدانش را مسئلت کرد.