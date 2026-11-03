وزارت آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، رهبر شهید، شهدای گرانقدر از عموم فرهنگیان فرهیخته، دانش‌آموزان عزیز و تلاش‌گر و والدین گرامی دعوت می‌نماید دوشادوش آحاد ملت شریف ایران، با حضور گسترده، و پرشور در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان شرکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیانیه وزارت آموزش و پرورش به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به شرح ذیل می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله ۱۳ آبان، یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه ملت سرافراز ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و نمادی ماندگار از بصیرت، استقلال‌خواهی و ظلم‌ستیزی ملت بزرگ ایران است. این روز تاریخی، پیوندی ناگسستنی با حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی دارد؛ آنان که با نثار خون پاک خود، برگ‌های زرینی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی رقم زدند. امروز نیز یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد، بار دیگر مظلومیت دانش‌آموزان ایران و عمق کینه‌توزی دشمنان این سرزمین را به تصویر کشیده و بر عزم نسل‌های آینده برای پاسداری از استقلال، عزت و آرمان‌های میهن اسلامی افزوده است.

امسال در شرایطی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی می‌رویم که ایران اسلامی با اتکا به قدرت لایزال الهی و رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از آزمون‌های سخت و توطئه‌های معاندان با سرافرازی عبور کرده و ملت بزرگ ایران، داغدار شهادت قائد شهید و جمعی از فرزندان برومند، دانشمندان و هم‌وطنان عزیز خود در جنگ‌های تحمیلی اخیر است. بی‌شک، بزرگداشت این روز تاریخی در سال جاری، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدا، پاسداشت استقلال و عزت ملی و تأکید بر استمرار راه مقاومت و استکبارستیزی خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، رهبر شهید، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مظلوم حوادث اخیر، از عموم فرهنگیان فرهیخته، دانش‌آموزان عزیز و تلاش‌گر و والدین گرامی دعوت می‌نماید دوشادوش آحاد ملت شریف ایران، با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، بار دیگر وحدت، انسجام و اراده پولادین خود را در صیانت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته و بیعت مجدد خود را با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به منصه ظهور برسانند.

همچنین از فرهنگیان و دانش‌آموزان عزیز دعوت می‌شود همگام با سایر اقشار ملت در ساعت ۲۰ شامگاه ۱۳ آبان، با طنین‌انداز کردن فریاد رسای استکبارستیزی، پیام ایستادگی و انزجار خود را از زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی اعلام نمایند.