به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کاروان حامل پیکر ۱۰ شهید گمنام بود که مراسم استقبال از کاروان اهالی بهشت، امروز عصر از گلزارشهدا تا میدان شهرداری شهر داران برگزار شد.

کاروان «اهالی بهشت» به مدت ۱۴ روز در سراسر استان اصفهان حضور پیدا می‌کند.

مردم استان، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به استقبال شهیدان بی نشان عرصه افلاک، هشتمین کاروان اهالی بهشت می‌روند.

آیین استقبال از ۲۰ شهید در شهرستان‌های مختلف استان تا ۲۲ آبان ادامه دارد.