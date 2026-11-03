به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در نشست شورای توسعه و حمایت این شهرستان از برنامه ریزی ویژه برای حمایت از اقشارکم درآمد و خانواده‌های زیر پوشش نهاد‌های حمایتی خبر داد.

دبیر شورای توسعه و حمایت مهاباد هم گفت: در این نشست مصوب شد اجرای طرح خانه امید برای افراد بی بضاعت به ویژه بانوان خود سرپرست، بیماران صعب العلاج و افرادی که مغازه یا واحد مسکونی آنها دچار حریق شده است در دستور کار قرار گیرد. فرهاد ذهابی افزود: همچنین اداره راه و شهرسازی موظف شد، زمین‌هایی را برای تحویل به مراکز نیکوکاری و توسعه اشتغالزایی در منطقه شناسایی و تعیین کند.

تمدید پروانه فعالیت برخی از سازمان‌های مردم نهاد و موافقت با فعالیت دو سازمان مردم نهاد جدید از دیگر موضوع‌های مطرح شده در نشست شورای توسعه و حمایت مهاباد بود.