به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان یزد گفت: آزمون عملی رشته تربیت بدنی این دانشگاه امروز با حضور بیش از ۴۰۰ داوطلب قبول شده در آزمون کتبی از استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و یزد در دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار شد تا تکلیف دانشجویان تربیت بدنی ورودی این دانشگاه مشخص شود.

دهقانی اشکذری افزود: داوطلبین در رشته‌های کشش بارفیکس کشیده در ۲۰ ثانیه، دریبل فوتبال و بسکتبال، طناب زنی در ۳۰ ثانیه، دراز و نشست با توپ در ۳۰ ثانیه، دوی ۴ در ۹ متر، پرتاب توپ طبی و دوی ۲۵۰ متر یا ۱۵۰ متر باهم رقابت کردند.

وی ادامه داد: آزمون عملی رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان کشور در ۱۰ منطقه برگزار می‌شود تا تکلیف دانشجویان این رشته در سال تحصیلی جدید مشخص شود.