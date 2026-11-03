مردم ولایی اصفهان در دویست و چهل و هفتمین تجمع شبانه، بار دیگر بر حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گروه‌های مختلف مردم همیشه در صحنه اصفهان با حضور در میدان‌های اصلی و برخی خیابان‌ها با دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید و حمایت خود را از امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور اعلام کردند.

مردم ولایی اصفهان با تأکید بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی مردم ایران با صراحت اعلام کردند همچنان با قدرت، باحضور با بصیرت و آگاهانه خود در تجمع شب ها، پیام روشنی از حمایت از انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهدا به جهانیان مخابره می‌کنند.