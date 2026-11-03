وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر نقش آگاهی، بصیرت و خودباوری نسل جوان در پاسداری از استقلال و سربلندی ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در این پیام، سیزدهم آبان را یادآور حماسه‌های ماندگار ملت ایران در مسیر استقلال‌خواهی و مبارزه با استکبار دانست و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، بر ضرورت حضور آگاهانه و پرشور جامعه بزرگ تعلیم و تربیت در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد.

متن کامل پیام وزیر آموزش‌وپرورش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، یادآور حماسه‌های ماندگار ملت ایران در مسیر استقلال‌خواهی و مبارزه با استکبار و نماد ایستادگی نسلی است که عزت و آزادی میهن را بر سلطه‌پذیری ترجیح داد. این روز، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر نقش آگاهی، بصیرت و خودباوری نسل جوان در پاسداری از استقلال و سربلندی ایران است.

دانش‌آموزان، به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، همواره در بزنگاه‌های تاریخی این سرزمین نقش‌آفرین بوده‌اند. یاد و خاطره دانش‌آموزان شهیدی که با نثار جان خویش، درس آزادگی و ایثار را در تاریخ این مرز و بوم ماندگار کردند، مسئولیت جامعه تعلیم و تربیت را در پرورش نسلی آگاه، مؤمن، دانش‌مدار و برخوردار از روحیه استقلال‌طلبی دوچندان می‌کند.

شعار محوری امسال، «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، بیانگر عهدی استوار با آرمان‌های شهدا و تأکیدی بر تداوم مسیر عزت، استقلال و عدالت‌خواهی ملت ایران است؛ مسیری که امروز، در کنار ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، از رهگذر پیشرفت علمی، تقویت خودباوری و پرورش نسلی توانمند و آگاه دنبال می‌شود.

در این میان، یاد و نام شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای لامرد، سندی ماندگار از مظلومیت فرزندان این سرزمین و یادآور حرمت والای مدرسه و قداست علم‌آموزی است. دانش‌آموزان و معلمان شهید این مدرسه، در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه‌اند و یاد آنان، رسالت ما را در پاسداری از حق آموزش و فراهم‌آوردن زمینه رشد و تعالی نسل آینده سنگین‌تر می‌کند.

حضور مستمر و پرشور فرهنگیان و دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه و میدان‌های شهر‌های کشور نیز جلوه‌ای از این مسئولیت‌پذیری و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ حضوری که نشان می‌دهد جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، در کنار رسالت خطیر خود در عرصه علم و تربیت، در پاسداری از استقلال، عزت و منافع ملی نیز نقش‌آفرین و پیشگام است.

امروز، مدرسه سنگر پرورش نسلی است که با تکیه بر دانش، ایمان، تفکر نقادانه و هویت ایرانی ـ اسلامی، در برابر سلطه‌طلبی می‌ایستد و در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور گام برمی‌دارد. بی تردید، تقویت بنیه علمی، روحیه مسئولیت‌پذیری و خودباوری دانش‌آموزان، از مهم‌ترین راه‌های پاسداری از استقلال و ساختن آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن (ره)، رهبر شهید انقلاب (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب، از دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان ارجمند و اولیای گرامی دعوت می‌کنم با حضور آگاهانه و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر میثاق خود را با آرمان‌های شهدا تجدید کنند و پیام استقلال‌خواهی، عدالت‌طلبی و عزت‌مداری ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ملت شریف ایران و جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور را در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خواستارم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش