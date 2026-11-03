تلویزیون بلغارستان به نقل از کمیته مرکزی انتخابات این کشور، پیروزی ایلیانا یوتووا را در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ایلیانا یوتووا نخستین رئیس‌جمهوری زن بلغارستان شد.

تلویزیون بلغارستان به نقل از کمیته مرکزی انتخابات این کشور، پیروزی ایلیانا یوتووا را در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

ایلیانا یوتووا با کسب ۵۷.۵۸ درصد آرای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بلغارستان، به‌عنوان نخستین زن در تاریخ این کشور به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

در مقابل، آندری گویروف و جورجی کانْدِف نامزد‌های رقیب با کسب ۳۹.۴۷ درصد آرا معادل ۷۴۹ هزار و ۵۴۳ رأی در جایگاه دوم قرار گرفتند. همچنین ۲.۹۵ درصد رأی‌دهندگان گزینه «هیچ‌یک از نامزد‌ها را تأیید نمی‌کنم» انتخاب کردند.

این پیروزی، یوتووا را به نخستین زن منتخب برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری در تاریخ بلغارستان تبدیل می‌کند. وی پس از اعلام نتایج، بر ضرورت دستیابی به اجماع ملی از طریق گفت‌و‌گو، همکاری و کاهش اختلافات سیاسی تأکید کرد. گویروف نیز شکست خود را پذیرفت.

بر اساس گزارش‌ها، میزان مشارکت در دور دوم انتخابات حدود ۲۷ درصد بوده است.