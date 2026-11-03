معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با هشدار درباره خطر مرگبار هاری، بر شست‌وشوی فوری محل گزش و مراجعه سریع به مراکز درمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛دکتر مهرداد شریفی گفت: هاری بیماری ویروسی خطرناک و کشنده‌ای است که سیستم عصبی انسان را درگیر می‌کند و با وجود قابلیت پیشگیری، پس از بروز علائم تقریباً همیشه به مرگ منجر می‌شود.

وی با اشاره به راه‌های انتقال این بیماری افزود: ویروس هاری معمولاً از طریق گزش حیوان آلوده، خراشیدگی ناشی از چنگ حیوان و تماس بزاق حیوان بیمار با زخم باز یا مخاط چشم، بینی و دهان به انسان منتقل می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: سگ‌ها شایع‌ترین منبع انتقال هاری به انسان هستند، اما گربه‌ها، روباه، شغال، گرگ، خفاش و برخی دیگر از پستانداران اهلی و وحشی نیز می‌توانند ناقل این بیماری باشند.

شریفی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حیوان‌گزیدگی گفت: شهروندان باید از نوازش، بازی و غذا دادن به حیوانات ولگرد خودداری کنند و مانع نزدیک شدن کودکان به حیوانات بدون صاحب شوند.

وی رها نکردن زباله و مواد غذایی در محیط، حفظ آرامش و فاصله گرفتن از حیوانات خشن یا دارای رفتار غیرعادی و واکسیناسیون منظم حیوانات خانگی را از دیگر راهکارهای پیشگیری از حیوان‌گزیدگی عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین گفت: فهرست واحدهای مراقبت و پیشگیری از هاری و حیوان‌گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پرتال معاونت بهداشت به نشانی https://vchhealth.ajums.ac.ir و در بخش اطلاعیه‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد.

شریفی تأکید کرد: در صورت گزش یا خراش توسط حیوان، محل زخم باید بلافاصله به مدت ۱۵ دقیقه با آب و صابون شست‌وشو داده شود و فرد بدون تأخیر به مراکز مراقبت و پیشگیری از هاری مراجعه کند.