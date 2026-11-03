استاندار آذربایجان شرقی امروز با حضور در شهرک صنعتی شهید آل هاشم (آخولا) از شرکتهای تولیدی تحت مدیریت بانوان بازدید و مشکلات و موانع توسعه آنها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در این بازدیدها در جریان ظرفیت‌های تولیدی، روند توسعه و مشکلات این واحدهای تولیدی قرار گرفت و ضمن گفت‌و‌گو با مدیران این مجموعه با مسائل و موانع پیش روی فعالیت و توسعه آن آشنا شد.

یکی از این واحدهای تولیدی در حوزه صنایع غذایی بود که در سال ۱۴۰۱ با کارآفرینی بانوانو با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی تأسیس شده است. انواع ویفر، میکادو و محصولات بالشتی از جمله تولیدات فعلی این شرکت است و این مجموعه ظرفیت تولید ماهانه ۹۰ تن محصول را دارد.

مدیران شرکت در جریان این بازدید، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش، تأمین آرد و برخی مشکلات و موانع مرتبط با سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالیت این واحد تولیدی عنوان کردند.

‌استاندار آذربایجان شرقی نیز پس از بازدید از بخش‌های مختلف شرکت و گفت‌و‌گو با مدیران آن، دستور داد مسائل و مطالبات این مجموعه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن انجام شود.

سرمست سپس از شرکت تعاونی تولید برق بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی، روند توسعه و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت. این شرکت در سال ۱۳۹۶ تأسیس شده و در حوزه تولید برق فعالیت می‌کند. این مجموعه با سرمایه گذاری پنج میلیون یورویی، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است و هم‌اکنون در مسیر توسعه فعالیت‌های خود قرار دارد.

مدیران این شرکت در جریان بازدید استاندار، تأمین گاز را مهم‌ترین چالش پیش روی فعالیت این واحد تولیدی عنوان کردند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز پس از بازدید از این مجموعه، فعالیت آن را اقدامی ارزشمند از سوی بانوان کارآفرین دانست و بر حمایت مدیریت استان از سرمایه گذاری و توسعه فعالیت این واحد تأکید کرد. سرمست همچنین دستور داد پرونده این واحد تولید برق در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آن اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان شرقی در سومین برنامه بازدید خود با ظرفیت‌های واحد تولیدکننده چاپ روکش‌ ام‌دی‌اف، پارکت و درب در شهرک صنعتی شهید آل هاشم آشنا شد. این شرکت که در سال ۱۳۹۸ تأسیس شده، با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی زمینه اشتغال مستقیم ۳۵ نفر را فراهم کرده است. این واحد صنعتی ظرفیت تولید ماهانه ۲۰۰ تُن محصول را دارد.

مدیران شرکت در جریان این بازدید، سرمایه در گردش و تعهدات ارزی ناشی از واردات را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی این واحد تولیدی عنوان کردند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز پس از بررسی مسائل مطرح شده با تجلیل از کارآفرینی و ایجاد اشتغال بانوان، دستور داد مشکلات این شرکت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و برای رفع آنها تصمیم گیری شود.