یازدهمین اجلاسیه بینالمللی مجاهدان در غربت در حرم مطهر رضوی
یازدهمین اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت»، با محوریت تبیین اندیشههای استکبارستیزی رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه)، در جوار حرم مطهر رضوی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین افتتاحیه این اجلاسیه، صبح دوشنبه ۱۱ آبان ماه، در تالار اجتماعات نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی برگزار شد؛ رویدادی دوروزه که برنامههای علمی و مردمی آن به بررسی ابعاد استکبارستیزی و معرفی مجاهدتهای کمترشناختهشده، اختصاص دارد.