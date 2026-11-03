مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از اتصال ۲۵۸ مدرسه در استان به شبکه فیبر نوری خبر داد و گفت: تاکنون ۶ درصد از مدارس استان به اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد توکلی گفت: از مجموع ۴ هزار و ۲۸۷ مدرسه در گیلان، تاکنون ۲۵۸ مدرسه معادل ۶ درصد، به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، از مجموع مدارس گیلان که به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند، ۲۱۱ مدرسه از سوی شرکت مخابرات منطقه گیلان و ۴۹ مدرسه هم از سوی یک شرکت خصوصی به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و ۲ مدرسه هم اتصال مشترک از طریق این دو شرکت دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: توسعه این زیرساخت، گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی، هوشمندسازی مدارس و ارتقای کیفیت آموزش است و زمینه دسترسی پایدار دانش‌آموزان و فرهنگیان به اینترنت پرسرعت و خدمات نوین آموزشی را فراهم می‌کند.

توکل تاکید کرد: توسعه زیرساخت فیبر نوری در مدارس گیلان، با هدف ارتقای کیفیت و پایداری ارتباطات، فراهم‌سازی دسترسی به اینترنت پرسرعت و تقویت زیرساخت‌های آموزش هوشمند در حال پیگیری است.