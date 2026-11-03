مراسم ملی ۱۳ آبان فردا با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار و محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به مصلای امام خمینی (ره) اعمال می‌شود.

سرهنگ «رحیم سلطانی» سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام، گفت: به‌منظور برگزاری باشکوه مراسم روز دانش‌آموز و تأمین نظم، امنیت و ایمنی تردد شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، تردد و توقف کلیه وسایل نقلیه در خیابان آیت‌الله حیدری از تقاطع رسالت تا میدان شهید کشوری، زیرگذر بلوار آزادی و بلوار آزادی از تقاطع مادر تا مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ممنوع است.

سلطانی با تأکید بر حفظ نظم و روان‌سازی ترافیک تصریح کرد: خودرو‌های متوقف‌شده در محدوده‌های اعلام‌شده، توسط یدک‌کش جابه‌جا خواهند شد.

سرپرست پلیس راهور ایلام در پایان از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی برای تردد، استفاده از مسیر‌های جایگزین و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در برگزاری منظم و ایمن این مراسم یاری کنند.

مراسم ملی ۱۳ آبان هم‌زمان با سراسر کشور و در گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، فردا با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار می‌شود.