سرپرست وزارت نفت با تأکید بر رویکرد ملی و بسیج همه ظرفیت‌های وزارت نفت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی گفت: عملیات بازسازی با هماهنگی کامل بخش‌های مختلف این وزارتخانه و با هدف تأمین پایدار سوخت در زمستان پیش‌رو به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حمایت‌های این کمیسیون از وزارت نفت در دو سال گذشته بیان کرد: کشور از سال‌های گذشته با چالش ناترازی انرژی روبه‌رو بوده و اکنون نیز با حملات دشمن به تأسیسات گازی یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز ازدست رفته است.

او با اشاره به اقدام‌های مطلوب انجام‌شده برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت افزود: عملیات بازسازی به‌صورت شبانه‌روزی با شتاب دنبال و روزانه پیگیری می‌شود.

سرپرست وزارت نفت تصریح کرد: تأمین مالی و کالا و تجهیزات مورد نیاز بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده حل شده و چالشی در این موارد وجود ندارد.

بورد با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت نفت در انجام همه امور، نگاهی ملی است، گفت: بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت با بسیج همگانی و هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه در حال انجام است.

او با بیان اینکه وزارت نفت با تمام توان در حال انجام بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده برای تأمین سوخت پایدار در زمستان پیش‌روست، تصریح کرد: پس از وزارت نفت، مدیریت مصرف گاز ازسوی مردم اهمیت بسیاری دارد.

سرپرست وزارت نفت افزود: با ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری می‌توان روز‌های سرد امسال را پشت سر گذاشت.

تدوین سناریو‌های مختلف برای حفظ پایداری شبکه گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست در تشریح وضع موجود تولید گاز شیرین و روند بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده پارس جنوبی گفت: سناریو‌های مختلف مدیریت بحران برای شرایط و موقعیت‌های متفاوت برای حفظ پایداری شبکه گاز کشور در زمستان امسال برنامه‌ریزی شده است.

سعید توکلی افزود: بهینه‌سازی فرایند‌ها نیز همزمان با عملیات بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده پارس جنوبی برنامه‌ریزی شده و انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: سیستم‌های مانیتورینگ هوشمند در استان‌ها برای پایش لحظه‌ای تغییرات شبکه و اعمال تغییر آرایش مدیریت شبکه گاز کشور نصب شده است.

توکلی از امضای ۱۱۲ قرارداد با شرکت‌های کارور خبر داد و گفت: اقدام‌های بسیار جزئی می‌تواند کمک بسیاری به کاهش مصرف گاز در ساختمان‌ها کند؛ برای نمونه پوشاندن درز انقطاع ساختمان‌ها ۷ درصد در کاهش مصرف مؤثر است، یا تعمیر پکیج و رادیاتور‌ها پس از ۳ سال کارکرد می‌تواند کاهش ۱۴ درصدی مصرف را محقق کند.

او عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس را از دیگر اقدام‌ها برای مدیریت مصرف دانست و افزود: این گواهی در زمان اوج مصرف ۸۴ هزار تومان معامله شد.

تأمین سوخت زمستانی، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت در جنگ تحمیلی و مدیریت مصرف از موضوع‌هایی بود که در نشست سرپرست و معاونان وزارت نفت با اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی بررسی و تبادل‌نظر شد.