به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، در تشریح این نشست با اشاره به بررسی وضعیت احداث هزار مگاوات نیروگاه انشعابی و پشت‌بامی گفت: نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس از منظر پدافند غیرعامل شرایط خاص خود را دارند، اما اینکه بتوانیم در هر منزل، ساختمان و مکان دیگری از انرژی خورشید برای تأمین برق موردنیاز استفاده کنیم، اقدام بسیار ارزشمندی است. با موافقت مقام معظم رهبری، منابعی از صندوق توسعه ملی برای واردات برخی قطعات موردنیاز از خارج از کشور اختصاص یافت تا زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شود.

او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، ارز موردنیاز این طرح تأمین شده است، اما به دلیل برخی موانع و مشکلات، بخشی از تکالیف پیش‌بینی‌شده تاکنون در موعد مقرر انجام نشده است؛ از این رو امیدواریم عقب‌ماندگی‌های موجود هرچه سریع‌تر جبران شود تا این نیروگاه‌ها بتوانند به تأمین برق کشور کمک کنند. یکی از مشکلات موجود، افزایش هزینه‌های احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس است؛ بنابراین باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که با وجود هزینه‌های سرمایه‌گذاری، احداث و بهره‌برداری از آنها همچنان از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین با اشاره به تذکر خود به وزارت نیرو درباره افزایش پلکانی قبوض آب و برق خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم، نگرانی‌های مردم در زمینه افزایش هزینه‌های آب و برق نیز برطرف شود.

در ادامه، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در سخنانی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره اقدامات انجام‌شده در طرح ۷ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی گفت: تأکید کمیسیون اصل نود بر میزان پیشرفت نیروگاه‌های انشعابی و پشت‌بامی، در راستای تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه این نیروگاه‌هاست؛ با این حال، متأسفانه عملکرد فعلی در این بخش قابل قبول نیست و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به نتایج مورد انتظار نرسیده است. کمیسیون بر ضرورت افزایش سرعت اجرای عملیات در این بخش تأکید داشت و ما نیز قول دادیم اقدامات مربوط به توسعه نیروگاه‌های انشعابی و پشت‌بامی را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

او ادامه داد: عملکرد در سایر بخش‌ها نسبت به بخش نیروگاه‌های انشعابی بهتر بوده است. همچنین برنامه‌ای برای تابستان سال آینده تدوین کرده‌ایم و تاکنون همراهی خوبی از سوی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ با این حال، هم ساتبا و هم بخش خصوصی تا حدودی از برنامه‌های کلان عقب هستند که بخشی از این عقب‌ماندگی به مسائل ناشی از جنگ و شرایطی که با آن مواجه بوده‌ایم، بازمی‌گردد. امیدواریم این مشکلات برطرف شود تا بتوانیم تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهیم.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به همکاری کمیسیون اصل نود برای پیشبرد این طرح‌ها تصریح کرد: در جلسه امروز، موضوع شرکت‌های تجمیع‌کننده با هدف ایجاد انگیزه برای توسعه نیروگاه‌های انشعابی و پشت‌بامی و همچنین وضعیت سامانه مهرسان برای ثبت‌نام متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت. امیدواریم سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده برای عملیاتی‌کردن نیروگاه‌های انشعابی با سرعت بیشتری اجرایی شود تا همه مردم بتوانند از ظرفیت نیروگاه‌های خانگی بهره‌مند شوند.

او خاطرنشان کرد: برنامه جامعی برای عملیاتی‌کردن این موضوع طراحی کرده‌ایم و امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده بتوانیم بخش نخست آن را که ظرفیتی نزدیک به هزار مگاوات دارد، عرضه کنیم. امیدواریم مردم نیز از این طرح استقبال کنند تا اجرای آن با سرعت بیشتری پیش برود.