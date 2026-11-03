در پی انتشار ویدیویی از گلایه یکی از دانش‌آموزان برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی درباره شیوه تقدیر از دانش‌آموزان برتر، آموزش‌وپرورش ضمن احترام به دیدگاه این دانش‌آموز و حق او برای بیان نظر، اعلام می‌کند که هدف از برگزاری این مراسم، قدردانی از تلاش، خلاقیت و موفقیت دانش‌آموزان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این برنامه با ابتکار آموزش‌وپرورش منطقه و بدون اختصاص اعتبار مشخص برای اهدای جوایز برگزار شده و مسئولان منطقه تلاش کرده‌اند با استفاده از امکانات موجود، از دانش‌آموزان برگزیده تقدیر کنند. با این حال، روشن است که نیت مثبت برگزارکنندگان، نافی ضرورت توجه به شأن و انتظارات دانش‌آموزان عزیز نیست و ممکن است شیوه انتخاب‌شده، با هدف مورد نظر فاصله داشته باشد.

آموزش‌وپرورش از هرگونه تلاش و موفقیت علمی و خلاقانه دانش‌آموزان استقبال می‌کند و نقد محترمانه آنان را فرصتی برای اصلاح فرآیند‌ها می‌داند. موضوع در استان و منطقه بررسی شد و مقرر است ضمن گفت‌و‌گو با دانش‌آموز و خانواده محترم ایشان، سازوکار مناسب‌تری برای تقدیر از برگزیدگان جشنواره‌های دانش‌آموزی در برنامه‌های آینده پیش‌بینی شود.

همچنین تأکید می‌شود قدردانی شایسته از دانش‌آموزان برتر، نیازمند همکاری و تأمین منابع در سطوح مختلف است و وزارت آموزش‌وپرورش این موضوع را از مسیر‌های قانونی و بودجه‌ای پیگیری خواهد کرد.

آموزش‌وپرورش ضمن تبریک به همه دانش‌آموزان برگزیده، از خانواده‌ها، معلمان و مدیرانی که زمینه رشد استعداد‌های آنان را فراهم کرده‌اند، قدردانی می‌کند.