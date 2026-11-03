به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرستان هندیجان با حضور در مراسم تشییع پیکر کاپیتان شهید ناصر ابراهیمی‌نژادان، یاد و خاطره این دریانورد شهید را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، پیکر این شهید را از جوار مزار شهید گمنام به سمت گلزار شهدای هندیجان تشییع کردند.

کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان در پی حمله آمریکا به یک کشتی در آب‌های خلیج فارس به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای شهرستان هندیجان به خاک سپرده شد.