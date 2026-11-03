مدیر پارک علم و فناوری فارس از حضور حدود ۶۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در نمایشگاه منطقه‌ای پتروفن ۱۴۰۵ به میزبانی این پارک در شیراز خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مظاهری گفت: این نمایشگاه با حضور شرکت‌هایی از استان‌های جنوبی کشور و با هدف معرفی توانمندی‌های فناورانه به صنایع پتروشیمی، به مدت سه روز برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد، تیم‌های ارزیابی هلدینگ خلیج فارس و معاونت علمی ریاست جمهوری، توانمندی‌ها و محصولات نزدیک به ۳۰ شرکت را به‌صورت تخصصی و میدانی ارزیابی می‌کنند تا زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی برای رفع نیاز‌های صنعت پتروشیمی فراهم شود.

مدیر پارک علم و فناوری فارس با اشاره به ظرفیت شرکت‌های فناور استان گفت: از مجموع حدود ۴۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم فناوری فارس، نزدیک به ۵۰ شرکت به‌صورت تخصصی در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کنند.

مظاهری هدف از برگزاری این رویداد را تقویت ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ، توسعه بومی‌سازی و بهره‌گیری از توان داخلی برای حل مسائل صنعت پتروشیمی عنوان کرد.